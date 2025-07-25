تحذيرات وتوجيهات من الأرصاد حول حالة الطقس غداً الجمعة

وذكرت أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، وتُثير الغبار أحيانًا، خاصة في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية.
وخلال ساعات الليل، من المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، في حين تبقى حارة نسبيًا في باقي المناطق، مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية المعتدلة.
وحذّرت الأرصاد الجوية من التعرّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما نبّهت من تدنّي مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بسبب الغبار.
ودعت الدائرة إلى توخّي الحيطة والحذر، وعدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية والغابات تجنّبًا لنشوب الحرائق، بالإضافة إلى عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل للوقاية من الجفاف والإجهاد الحراري.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الخميس
-
تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن
-
تعرف على أعلى درجة حرارة ستسجلها المملكة اليوم
-
المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة اليوم
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ترتفع غداً والضباب يهدد الرؤية في هذه المناطق
-
تطورات الكتلة الهوائية الحارة القادمة إلى المملكة - تحذير
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد