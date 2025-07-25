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تحذيرات وتوجيهات من الأرصاد حول حالة الطقس غداً الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 25-07-2025 12:10 ص

الوكيل الإخباري-   توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسود يوم غدٍ الجمعة أجواء حارة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط ملحوظ على حركة الرياح في بعض المناطق.

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وذكرت أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، وتُثير الغبار أحيانًا، خاصة في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية.

وخلال ساعات الليل، من المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، في حين تبقى حارة نسبيًا في باقي المناطق، مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية المعتدلة.

وحذّرت الأرصاد الجوية من التعرّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما نبّهت من تدنّي مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بسبب الغبار.

ودعت الدائرة إلى توخّي الحيطة والحذر، وعدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية والغابات تجنّبًا لنشوب الحرائق، بالإضافة إلى عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل للوقاية من الجفاف والإجهاد الحراري.

 
 
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