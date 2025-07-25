تحذيرات وتوجيهات من الأرصاد حول حالة الطقس غداً الجمعة

الوكيل الإخباري- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسود يوم غدٍ الجمعة أجواء حارة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط ملحوظ على حركة الرياح في بعض المناطق.

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