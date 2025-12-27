تحذير عاجل صادر عن الأرصاد الجوية

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن صور رادار الطقس تُظهر تأثر مناطق عدة في شمال ووسط المملكة بهطولات مطرية غزيرة، نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود الأجواء.

اضافة اعلان

وأشارت إلى أن هذه الأمطار قد تترافق مع تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.



وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، وعدم المجازفة بعبور الطرق المغمورة بالمياه، خاصة في ظل استمرار تأثير الحالة الجوية خلال ساعات الليل، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات والنشرات الرسمية الصادرة عنها.