تحذير عاجل صادر عن الأرصاد الجوية

وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، وعدم المجازفة بعبور الطرق المغمورة بالمياه، خاصة في ظل استمرار تأثير الحالة الجوية خلال ساعات الليل، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات والنشرات الرسمية الصادرة عنها.
