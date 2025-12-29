تحذير عاجل وهام جدًا من الأرصاد الجوية

وأكدت الأرصاد أن غزارة الأمطار أدّت إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل خطير، خاصة في جنوب محافظة الكرك، ما يرفع احتمالية تشكّل السيول وجريان الأودية في عدد من المناطق المنخفضة.
ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد فورًا عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، محذّرة من خطورة المجازفة بعبور الطرق المنخفضة أو المغمورة بالمياه لما تشكّله من تهديد مباشر على السلامة العامة.
كما شددت الأرصاد الجوية على ضرورة متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها وعن الجهات المعنية، والالتزام التام بتعليمات السلامة والإرشادات الوقائية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات في ظل استمرار تأثير الحالة الجوية.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات المنخفض .. الارصاد تُحذر : هطولات غزيرة تتحرك نحو هذه المناطق
-
الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذيرات من السيول
-
الأرصاد الجوية تحذّر من ضباب كثيف في العديد من مناطق العاصمة
-
تطورات المنخفض الجوي الجديد وحالة الطقس الاثنين
-
أمطار رعدية وبرَد متوقعان في هذه المناطق الإثنين
-
الأردنيون على موعد مع منخفض جديد
-
أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول الأحد
-
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي والمناطق الأكثر تأثرا