تحذير عاجل وهام جدًا من الأرصاد الجوية

الإثنين، 29-12-2025 06:35 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت الأرصاد الجوية، اليوم، من استمرار الهطولات المطرية الغزيرة التي تشهدها مناطق واسعة من وسط وجنوب محافظة الكرك، إضافة إلى شمال محافظة الطفيلة، مشيرة إلى أن صور رادار الطقس تُظهر استمرار الحالة الجوية وعدم استقرارها خلال الساعات المقبلة.اضافة اعلان


وأكدت الأرصاد أن غزارة الأمطار أدّت إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل خطير، خاصة في جنوب محافظة الكرك، ما يرفع احتمالية تشكّل السيول وجريان الأودية في عدد من المناطق المنخفضة.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد فورًا عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، محذّرة من خطورة المجازفة بعبور الطرق المنخفضة أو المغمورة بالمياه لما تشكّله من تهديد مباشر على السلامة العامة.

كما شددت الأرصاد الجوية على ضرورة متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها وعن الجهات المعنية، والالتزام التام بتعليمات السلامة والإرشادات الوقائية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات في ظل استمرار تأثير الحالة الجوية.
 
 


