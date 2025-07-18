تحذير من تدني الرؤية فجر السبت بسبب الضباب في هذه المناطق

11:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738666 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة، يوم غد السبت، أجواءً صيفية اعتيادية في معظم المناطق، بينما تبقى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة شمال ووسط المملكة.



وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء للاعتدال، مع احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الشمالية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



وتسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان نحو 32 درجة مئوية، فيما تتراوح في الأغوار والبحر الميت والعقبة بين 40 و42 درجة.