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تحذير من تشكّل الضباب خلال ساعات الليل

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 12-12-2024 09:37 م
الوكيل الإخباري-   تُحذّر إدارة الأرصاد الجوية من تشكّل الضباب الكثيف خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصةً في المناطق المرتفعة والسهول الشرقية. يُتوقع أن يؤدي الضباب إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان


نصائح هامة للسائقين:

1. تقليل السرعة وتوخي الحذر أثناء القيادة.

2. استخدام أضواء المركبة المخصصة للضباب لتجنب الحوادث.

3. الابتعاد عن استخدام الأضواء العالية التي قد تعيق الرؤية.

4. الالتزام بمسافة أمان كافية بين المركبات.

5. في حال كانت الرؤية منعدمة، التوقف في مكان آمن حتى يتحسن الوضع.
 
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