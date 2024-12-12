تحذير من تشكّل الضباب خلال ساعات الليل

نصائح هامة للسائقين:
1. تقليل السرعة وتوخي الحذر أثناء القيادة.
2. استخدام أضواء المركبة المخصصة للضباب لتجنب الحوادث.
3. الابتعاد عن استخدام الأضواء العالية التي قد تعيق الرؤية.
4. الالتزام بمسافة أمان كافية بين المركبات.
5. في حال كانت الرؤية منعدمة، التوقف في مكان آمن حتى يتحسن الوضع.
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