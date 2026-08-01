السبت 2026-08-01 11:29 ص

تحذير هام لجميع المواطنين والمقيمين في الأردن اليوم السبت

تحذير هام لجميع المواطنين والمقيمين في الأردن اليوم السبت
تحذير هام لجميع المواطنين والمقيمين في الأردن اليوم السبت
 
السبت، 01-08-2026 08:12 ص
الوكيل الإخباري-  يتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان


وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، داعية إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، وتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 39- 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 37- 23، وفي المرتفعات الشمالية 35 - 22، وفي مرتفعات الشراة 34- 20 ، وفي مناطق البادية 43 - 24 ، وفي مناطق السهول 38 - 20 ، وفي الأغوار الشمالية 44- 28، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30، وفي البحر الميت 44 - 29، وفي خليج العقبة 44 - 29 درجة مئوية.

ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس الاثنين والثلاثاء حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
 
 


gnews

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