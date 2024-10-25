تحذير هام من الأرصاد بشأن الحالة الجوية

ونصحت الإدارة من السائقين ومرتادي الطرق الخارجية بتوخي الحيطة والحذر، نظراً لتأثير الغبار على مستوى الرؤية.
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