تحذير هام من الأرصاد بشأن الحالة الجوية

12:21 م

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الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية في عدة مناطق من المملكة، نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة، في مناطق عدة خاصة في المناطق البادية والصحراوية والطرق الخارجية. اضافة اعلان





ونصحت الإدارة من السائقين ومرتادي الطرق الخارجية بتوخي الحيطة والحذر، نظراً لتأثير الغبار على مستوى الرؤية.