تذبذب على درجات الحرارة وأجواء متباينة حتى نهاية الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية؛ ويكون الطقس حارا نسبيًا في اغلب المناطق وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتدريجيا في ساعات المساء تتحول الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها 50كم/ساعة تكون مثيرة للغبار في المناطق الغربية من المملكة.

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