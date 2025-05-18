تراجع تأثير الكتلة الحارة وطقس معتدل خلال الأيام المقبلة

الوكيل الإخباري- يتراجع قليلا الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، ويطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا في باقي المناطق، و تكون الأجواء مغبرة في اغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات ما بعد الظهر.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، ما بين 36 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 18، وفي مرتفعات الشراة 32 - 16، وفي مناطق البادية 40 - 19، وفي مناطق السهول 36 - 20، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 41 - 24، وفي خليج العقبة 43 - 26 درجة مئوية.