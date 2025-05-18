تراجع تأثير الكتلة الحارة وطقس معتدل خلال الأيام المقبلة

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، ما بين 36 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 18، وفي مرتفعات الشراة 32 - 16، وفي مناطق البادية 40 - 19، وفي مناطق السهول 36 - 20، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 41 - 24، وفي خليج العقبة 43 - 26 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية ينحسر غدا الاثنين، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويصبح الطقس الاثنين والثلاثاء معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويبقى الطقس الأربعاء، معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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