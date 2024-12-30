تساقط غزير للأمطار على العاصمة وشمال المملكة (فيديو)

الوكيل الإخباري- بدأ تأثير المنخفض الجوي بتساقط غزير للامطار على العاصمة ومناطق شمال المملكة منتصف الليلة الماضية وفي ساعات الصباح الباكر.



وكانت قد أفادت إدارة الأرصاد الجوية بآخر تحديثاتها لحالة الطقس أن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة اعتباراً من اليوم الاثنين. من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير مع طقس بارد جداً وغائم، وهطول أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية. الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وحبات البرد، مما يزيد من خطر جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.



يوم الثلاثاء، يشتد تأثير الكتلة الهوائية الباردة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي. تتساقط الأمطار الغزيرة خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، مع توقع ساعات الصباح الباكر زخات ثلجية ممزوجة بالمطر على قمم جبال الشراة العالية، إضافة إلى احتمالية أمطار متجمدة لفترات قصيرة فوق قمم الجبال الشمالية والوسطى.



أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تتراجع تأثيرات الكتلة الهوائية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهاراً مع طقس ضبابي، بينما تكون الأجواء ليلاً شديدة البرودة مع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.



وحذرت الأرصاد من شدة البرودة وخطر التعرض للبرد القارس، خاصة في المناطق الجبلية، ونوهت بتجنب المناطق المعرضة لجريان السيول وارتفاع منسوب المياه.



إضافة إلى ضرورة القيادة بحذر على الطرق المبتلة والمنزلقة، وأخذ الحيطة من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب.

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ودعت إدارة الأرصاد الجوية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية المستمرة والالتزام بالإرشادات حفاظاً على السلامة.

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