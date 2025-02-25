تسجيل درجات حرارة قياسية منخفضة في مناطق بالاردن - اسماء

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن المملكة شهدت خلال ساعات صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضا حادا في درجات الحرارة، حيث سجلت بعض محطات الرصد أدنى درجات حرارة سطحية لهذا الموسم.

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