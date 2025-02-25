تسجيل درجات حرارة قياسية منخفضة في مناطق بالاردن - اسماء

وأوضح في بيان، أن محطة رصد الشوبك جاءت في المرتبة الأولى بتسجيل - 10.2 درجة مئوية تحت الصفر، تليها القطرانة - 8.5 ومعان -7، كما سجلت محطة وادي الريان -1.8 أدنى درجة حرارة في المناطق المنخفضة، ما يدل على تأثير الكتلة الهوائية والباردة في مختلف المناطق بالمملكة حتى الأغوار.
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