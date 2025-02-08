تطورات الحالة الجوية حتى الثلاثاء (تحذيرات)

الوكيل الإخباري- تكون درجات الحرارة اليوم السبت، دون معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس بارد جداً وغائما جزئيًا في أغلب المناطق لا سيما فوق الجبال، وباردًا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية للمملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .



اما ليلًا تزداد برودة الطقس ويتوقع تشكل الإنجماد والصقيع لا سيما فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية ، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الإتجاه.

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وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الانجماد والصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وقد تنعدم احيانا بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.



ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق ، وباردا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الظهر إلى جنوبية غربية.



كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في اغلب المناطق وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.