تطورات الحالة الجوية حتى الثلاثاء (تحذيرات)

اما ليلًا تزداد برودة الطقس ويتوقع تشكل الإنجماد والصقيع لا سيما فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية ، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الإتجاه.
وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الانجماد والصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وقد تنعدم احيانا بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق ، وباردا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الظهر إلى جنوبية غربية.
كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في اغلب المناطق وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
توالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 8 - 3 درجة مئوية، وفي غرب عمان 6 - 1، وفي المرتفعات الشمالية 5 - -1، وفي مرتفعات الشراة 4 - -2, وفي مناطق البادية 11 - 2, وفي مناطق السهول 10 - 3, وفي الأغوار الشمالية 17 - 7, وفي الأغوار الجنوبية 19 - 10, وفي البحر الميت 18 - 8، وفي خليج العقبة 19 - 9 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
تجدد تساقط الثلوج في عجلون
-
تطورات حالة الطقس لـ3 أيام في الأردن (تحذيرات)
-
زخات من الثلوج على هذه المناطق ليل الخميس- تفاصيل
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الجمعة
-
الارصاد : ثلوج متراكمة على هذه المناطق الساعات القادمة - تحديث جديد
-
هذه المناطق تشهد تساقطا للثلوج وصلت سماكتها إلى 10 سم - أسماء
-
هذه المناطق شهدت تساقطا للثلوج - أسماء
-
الأرصاد: تراجع المنخفض الجوي العميق تدريجيا يوم غد الجمعة