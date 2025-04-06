تطورات الحالة الجوية في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة اليوم الأحد بكتلة هوائية دافئة مرافقة لمنخفض سطحي حراري مصحوب برياح جنوبية شرقية ؛ حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس وتتجاوز معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتنشط الرياح على فترات مما يؤدي الى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم على الطرق الخارجية.