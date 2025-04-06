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تطورات الحالة الجوية في الأردن الأحد

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أرشيفية
 
الأحد، 06-04-2025 06:58 ص

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة اليوم الأحد بكتلة هوائية دافئة مرافقة لمنخفض سطحي حراري مصحوب برياح جنوبية شرقية ؛ حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس وتتجاوز معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتنشط الرياح على فترات مما يؤدي الى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم على الطرق الخارجية.


ويطرأ يوم غد الاثنين، انخفاض قليل على الحرارة، ويكون الطقس دافئا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة الثلاثاء، بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، ويكون الطقس مغبرا وجافا ودافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

أما الأربعاء، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15, وفي مرتفعات الشراة 26 - 14, وفي مناطق البادية 33 - 18, وفي مناطق السهول 29 - 19, وفي الأغوار الشمالية 35 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26, وفي البحر الميت 36 - 26، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.

 
gnews

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