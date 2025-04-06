تطورات الحالة الجوية في الأردن الأحد

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم على الطرق الخارجية.
ويطرأ يوم غد الاثنين، انخفاض قليل على الحرارة، ويكون الطقس دافئا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتأثر المملكة الثلاثاء، بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، ويكون الطقس مغبرا وجافا ودافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في العديد من المناطق.
أما الأربعاء، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15, وفي مرتفعات الشراة 26 - 14, وفي مناطق البادية 33 - 18, وفي مناطق السهول 29 - 19, وفي الأغوار الشمالية 35 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26, وفي البحر الميت 36 - 26، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن يوم الاحد - تحذيرات
-
الأرصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل
-
أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا وارتفاع الأحد
-
ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بالاردن اعتباراً من هذا الموعد
-
الارصاد : امطار رعدية وهطول لحبات البرد على هذه المناطق الجمعة
-
آخر التطورات على حالة الطقس حتى الأحد .. تفاصيل
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء - تحذيرات