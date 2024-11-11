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تطورات الحالة الجوية والطقس يوم الثلاثاء في الاردن - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 11-11-2024 08:07 م

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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ليـلاً: الطقس بارد نسبياً في اغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.

 
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