تطورات الحالة الجوية والطقس يوم الثلاثاء في الاردن - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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