تطورات الحالة الجوية والطقس يوم الثلاثاء في الاردن - تحذيرات

ليـلاً: الطقس بارد نسبياً في اغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.
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