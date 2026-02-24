تطورات الحالة الجوية والطقس يوم الثلاثاء في الاردن - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس أكثر برودة في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة لهطول امطار خفيفة في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، كما ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
