تطورات الحالة الجوية والطقس يوم الثلاثاء في الاردن - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يستمر تأثير المنخفض الجوي على المملكة يوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة، الطقس بارد وغائم جزئي الى غائم، ويتوقع بمشيئة الله تعالى هطول الامطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق خاصة الأجزاء الغربية من المملكة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر أن تكون الهطولات على شكل امطار متجمدة فوق مرتفعات الشراه العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

اضافة اعلان



لـيـلاً: الطقس أكثر برودة في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة لهطول امطار خفيفة في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، كما ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.