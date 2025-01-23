تطورات الحالة الجوية والطقس يوم الجمعة في الاردن - تنبيهات ونصائح

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدنى مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من السهول.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة التي تشهد هطول مطري أثناء النهار.
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