تطورات الحالة الجوية والطقس يوم الجمعة في الاردن - تنبيهات ونصائح

الوكيل الإخباري- يكون الطقس يوم الجمعة بارد نسبي وغائم جزئي في أغلب المناطق، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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