 
الأربعاء 2025-01-22 07:40 م
 

تطورات الحالة الجوية والطقس يوم الخميس في الاردن - تحذيرات

تجمع مياه الأمطار
امطار
الأربعاء، 22-01-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   إنخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي وغائم جزئي إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن الله زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع احتمال ضعيف بأن تكون الهطولات غزيرة لفترة زمنية قصيرة خاصة في الوسط الغربي من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

اضافة اعلان


ليلاً: تضعف فرصة هطول المطر مع طقس بارد وغائما جزئيا، هذا وفي ساعات الليل المتأخرة يتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:

 

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية خاصة الشمالية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة التي تشهد هطول مطري.

 
gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في رام الله

جانب من الافتتاح

أخبار محلية وضع حجر الأساس لمشروع سوق المفرق المركزي للخضار

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس

أخبار محلية مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

العقبة

أخبار محلية "البر والإحسان" وشركة تطوير العقبة تنفدان حملة شتاء دافئ

فلسطين مدير مستشفى خليل سليمان بجنين: الوضع الحالي مروع

غزة

فلسطين انتشال 53 شهيدًا في غزة

العيسوي يعزي آل حداد

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل حداد

اللواء الركن الحنيطي: شهداء الواجبات الأمنية سيبقون حاضرين في وجدان الأردنيين جميعاً.

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان : ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب لتحقيق أعلى مستويات الأداء



 




الأكثر مشاهدة