تطورات الحالة الجوية والطقس يوم الخميس في الاردن - تحذيرات

الوكيل الإخباري- إنخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي وغائم جزئي إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن الله زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع احتمال ضعيف بأن تكون الهطولات غزيرة لفترة زمنية قصيرة خاصة في الوسط الغربي من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلاً: تضعف فرصة هطول المطر مع طقس بارد وغائما جزئيا، هذا وفي ساعات الليل المتأخرة يتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات: