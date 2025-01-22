تطورات الحالة الجوية والطقس يوم الخميس في الاردن - تحذيرات

ليلاً: تضعف فرصة هطول المطر مع طقس بارد وغائما جزئيا، هذا وفي ساعات الليل المتأخرة يتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة التي تشهد هطول مطري.
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