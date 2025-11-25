تطورات الحالة الجوية وتساقط الامطار في المملكة

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، ستكون الأجواء اليوم غير مستقرة ومائلة للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع تساقط زخات من المطر في بعض أجزاء المناطق الغربية من المملكة.
ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هطول الأمطار سيمتد تدريجيًا ليشمل مناطق متفرقة من المملكة على فترات، فيما تتراجع فرص الهطول مع ساعات المساء والليل. كما تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيًا، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانًا وتثير الغبار.
