الثلاثاء 2025-11-25 11:58 ص
 

تطورات الحالة الجوية وتساقط الامطار في المملكة

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق
امطار
 
الثلاثاء، 25-11-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   تشهد عدة مناطق في المملكة، الثلاثاء، هطولاً غزيرًا للأمطار، مصحوبًا بالبرق والرعد، وذلك نتيجة تأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

اضافة اعلان


وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، ستكون الأجواء اليوم غير مستقرة ومائلة للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع تساقط زخات من المطر في بعض أجزاء المناطق الغربية من المملكة.


ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.


وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هطول الأمطار سيمتد تدريجيًا ليشمل مناطق متفرقة من المملكة على فترات، فيما تتراجع فرص الهطول مع ساعات المساء والليل. كما تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيًا، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانًا وتثير الغبار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة

فلسطين غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة

ا

أخبار محلية شركس: سعر صرف الدينار الأردني ثابت.. والاقتصاد يواصل النمو

أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة نظرا للحالة الجوية وهطول أمطار وتشكّل السيول في مجاري الأودية، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية. وقالت السلطة في بيان لها الثلاثاء أنها اتخذت جميع

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وتحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

كوادر الدفاع المدني في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين

أخبار محلية تعليق الدوام في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين نتيجة صاعقة رعدية

تعبيرية

أخبار محلية 91.3 % نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في المملكة

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس تطورات الحالة الجوية وتساقط الامطار في المملكة

بنك الإسكان ينظم فعالية رسم جدارية فنية في العقبة للتوعية بأهمية البيئة الصحية ودعم جهود مكافحة السرطان

أخبار الشركات بنك الإسكان ينظم فعالية رسم جدارية فنية في العقبة للتوعية بأهمية البيئة الصحية ودعم جهود مكافحة السرطان



 
 





الأكثر مشاهدة