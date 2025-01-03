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تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس بالمملكة يوم السبت

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الجمعة، 03-01-2025 08:01 م

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة يوم السبت بشكل طفيف، الطقس بارد نسبي في أغلب مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة

 
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