تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس بالمملكة يوم السبت

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة
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