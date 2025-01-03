تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس بالمملكة يوم السبت

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة يوم السبت بشكل طفيف، الطقس بارد نسبي في أغلب مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان