تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الاثنين غائم جزئياً الى غائم وبارد نسبياً في أغلب المناطق، ودافئ نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال حتى ساعات الظهيرة لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

- تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.