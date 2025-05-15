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تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 15-05-2025 11:16 م

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة يوم غد الجمعة بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس على درجات الحرارة.

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وقالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس حار نسبي في معظم المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


ليلاً، يكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والعقبة.


وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً في ساعات الظهيرة.

 
gnews

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