تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

ليلاً، يكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والعقبة.
وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً في ساعات الظهيرة.
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