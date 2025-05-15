تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة يوم غد الجمعة بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس على درجات الحرارة.

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وقالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس حار نسبي في معظم المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية و الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والعقبة.