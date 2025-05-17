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تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 17-05-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري-   أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن يوم السبت 17 أيار 2025 يمثل ذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً يتجاوز معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-11) درجة مئوية، مؤكداً أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة وجافة في أغلب المناطق، وبشكل خاص في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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كما حذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة على الطرق الصحراوية، داعياً المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية، لا سيما مرضى الجهاز التنفسي، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

وأضاف آل خطاب أن الأجواء مساء السبت ستبقى مغبرة نسبياً مع ظهور كميات من الغيوم العالية، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تبقى الأجواء ليلاً دافئة ومغبرة نسبياً في أغلب المناطق.

 
gnews

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