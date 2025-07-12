تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

وبينت ان غد السبت تبقى الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية. أما ليلاً، فتكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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