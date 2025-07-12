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تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 12:42 ص

الوكيل الإخباري-   تشير الخرائط الجوية في إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة خلال الأيام القادمة.

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وبينت ان غد السبت تبقى الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية. أما ليلاً، فتكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 

تحذر  إدارة الأرصاد الجوية إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

 
 
gnews

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