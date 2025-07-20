تطورات الكتلة الهوائية الحارة القادمة إلى المملكة - تحذير

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة الثلاثاء القادم، تؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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ويحدث ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بما يقارب 4-6 درجات مئوية