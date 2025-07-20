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تطورات الكتلة الهوائية الحارة القادمة إلى المملكة - تحذير

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 20-07-2025 07:02 ص

الوكيل الإخباري-    تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة الثلاثاء القادم، تؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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ويحدث ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بما يقارب 4-6 درجات مئوية

 

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، حفاظًا على السلامة العامة.

وبينت أن درجة الحرارة العظمى ستصل إلى نحو 36 درجة مئوية في العاصمة عمّان، وبين 43 و44 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 
 
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