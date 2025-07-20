تطورات الكتلة الهوائية الحارة القادمة إلى المملكة - تحذير

وبينت أن درجة الحرارة العظمى ستصل إلى نحو 36 درجة مئوية في العاصمة عمّان، وبين 43 و44 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
كتلة هوائية حارة قادمة الى المملكة في هذا الموعد
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت
-
تحذير من تدني الرؤية فجر السبت بسبب الضباب في هذه المناطق
-
الأرصاد: أجواء صيفية في أغلب المناطق الجمعة
-
تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء
-
أجواء حارة نسبيًا تستمر لأيام .. وتحذيرات في الأغوار والعقبة