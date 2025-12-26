تطوّرات المنخفضين الجويّين المتتاليين على المملكة

ويبقى الأحد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث تبقى الأجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق قد يصحبها الرعد. وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى (50–60) كم/ساعة ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتدريجيًا في ساعات الليل تضعف شدة الهطولات.
وتتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي آخر يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتكون الأجواء باردة وغائمة مع تجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد. وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى (50–60) كم/ساعة ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتدريجيًا في ساعات الليل تضعف شدة الهطولات.
