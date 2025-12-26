الجمعة 2025-12-26 11:57 ص

تطوّرات المنخفضين الجويّين المتتاليين على المملكة

الجمعة، 26-12-2025
تتأثر المملكة السبت بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص؛ حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا وتسود أجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئيًا تتحول تدريجيًا إلى غائمة، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية. ويتوقع أثناء المساء والليل أن تكون الأمطار غزيرة على فترات في أجزاء من شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار في مناطق الجنوب.


ويبقى الأحد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث تبقى الأجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق قد يصحبها الرعد. وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى (50–60) كم/ساعة ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتدريجيًا في ساعات الليل تضعف شدة الهطولات.

وتتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي آخر يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتكون الأجواء باردة وغائمة مع تجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد. وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى (50–60) كم/ساعة ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتدريجيًا في ساعات الليل تضعف شدة الهطولات.
 
 


