تطورات المنخفض .. الارصاد تُحذر : هطولات غزيرة تتحرك نحو هذه المناطق

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشهد عدة محافظات هطولات مطرية غزيرة إلى متوسطة، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن خطر تشكل السيول وانخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت صور رادار الطقس أن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تؤثر حالياً على العاصمة ومادبا، بينما تتحرك الهطولات الغزيرة نحو الجنوب الغربي لتطال محافظة الكرك. كما تستمر الأمطار في أجزاء من البلقاء، جنوب جرش، وسط الزرقاء، وجنوب إربد، مع هطولات متوسطة شمال الطفيلة.