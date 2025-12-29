الإثنين 2025-12-29 06:11 م

تطورات المنخفض .. الارصاد تُحذر : هطولات غزيرة تتحرك نحو هذه المناطق

الأمطار
امطار
الإثنين، 29-12-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تشهد عدة محافظات  هطولات مطرية غزيرة إلى متوسطة، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن خطر تشكل السيول وانخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت صور رادار الطقس أن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تؤثر حالياً على العاصمة ومادبا، بينما تتحرك الهطولات الغزيرة نحو الجنوب الغربي لتطال محافظة الكرك. كما تستمر الأمطار في أجزاء من البلقاء، جنوب جرش، وسط الزرقاء، وجنوب إربد، مع هطولات متوسطة شمال الطفيلة.


وأكدت إدارة الأرصاد على ضرورة توخي الحذر في الأودية والمناطق المنخفضة، مشددة على الانتباه لنشاط سرعة الرياح واحتمالية تدني الرؤية نتيجة الغيوم المنخفضة أو غزارة الأمطار.

 
 


