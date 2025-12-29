تطورات المنخفض .. الارصاد تُحذر : هطولات غزيرة تتحرك نحو هذه المناطق

وأوضحت صور رادار الطقس أن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تؤثر حالياً على العاصمة ومادبا، بينما تتحرك الهطولات الغزيرة نحو الجنوب الغربي لتطال محافظة الكرك. كما تستمر الأمطار في أجزاء من البلقاء، جنوب جرش، وسط الزرقاء، وجنوب إربد، مع هطولات متوسطة شمال الطفيلة.
وأكدت إدارة الأرصاد على ضرورة توخي الحذر في الأودية والمناطق المنخفضة، مشددة على الانتباه لنشاط سرعة الرياح واحتمالية تدني الرؤية نتيجة الغيوم المنخفضة أو غزارة الأمطار.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذيرات من السيول
-
الأرصاد الجوية تحذّر من ضباب كثيف في العديد من مناطق العاصمة
-
تطورات المنخفض الجوي الجديد وحالة الطقس الاثنين
-
أمطار رعدية وبرَد متوقعان في هذه المناطق الإثنين
-
الأردنيون على موعد مع منخفض جديد
-
أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول الأحد
-
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي والمناطق الأكثر تأثرا
-
تحذير عاجل صادر عن الأرصاد الجوية