الأربعاء 2026-03-25 09:17 م

تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على الاردن

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية
الأربعاء، 25-03-2026 07:57 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، الأربعاء، إن لواء الشوبك– وادي موسى سجّل أعلى نسبة هطل مطري خلال المنخفض الجوي الحالي بواقع 10 ملم، تليه الكرك 7 ملم، والطفيلة 6 ملم.اضافة اعلان


وأضاف آل خطاب  أن ثمّة كميات من السحب تندفع باتجاه المملكة قادمة من البحر الأبيض المتوسط ومصر تغطي أغلب سماء الأردن مما أدى مع انخفاض درجات الحرارة إلى تشكل منخفض جوي يؤدي لاستمرارية الحالة الجوية.

وأشار إلى أن محافظات الجنوب تشهد هطولات جوية حاليا، وأن العاصمة عمّان بدأت تشهد هطولات مطرية غزيرة إضافة إلى محافظتي إربد وعجلون، متوقعا أن يكون الطقس غائما وباردا وماطرا خلال الساعات المقبلة في أغلب مناطق المملكة.

وفيما يتعلق بالأيام المقبلة، قال آل خطاب إنّ شدة الحالة الجوية ستزداد خلال الساعات المقبلة تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس يصل إلى 6 درجات مئوية في العاصمة عمّان، مع استمرار الهطولات المطرية في أغلب المناطق مع تساقط البَرَد بشكل غزير في بعض المناطق، إضافة لاحتمال تساقط الثلوج فوق القمم العالية لمرتفعات الشراة.
 
 


