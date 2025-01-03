تطورات المنخفض الجوي القادم إلى الأردن

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة تدريجيًا مساء الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتحول الأجواء إلى غائمة أحيانًا، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في جنوب وشرق المملكة بما فيها العقبة.

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