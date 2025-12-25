تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستتأثر يوم السبت المقبل بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة ورطبة.

اضافة اعلان