تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

ويستمر تأثير المنخفض يوم الأحد، حيث تواصل درجات الحرارة انخفاضها ويكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية. ومع ساعات الليل يضعف هطول المطر، فيما تنشط الرياح الجنوبية الغربية مع هبات قوية أحيانًا قد تثير الغبار في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
الأرصاد: طقس بارد نسبيًا الخميس وتحذيرات من الضباب والصقيع
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا
-
الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت
-
عودة الامطار الى المملكة بهذا الموعد
-
زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء
-
الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء وتحذير من الضباب ليلًا