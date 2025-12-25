الخميس 2025-12-25 09:59 ص

تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستتأثر يوم السبت المقبل بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة ورطبة.
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستتأثر يوم السبت المقبل بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وبينت ان من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس بارداً بوجه عام، مع غيوم متفرقة إلى غائمة أحيانًا، وهطول زخات مطرية على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية. الرياح ستكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

ويستمر تأثير المنخفض يوم الأحد، حيث تواصل درجات الحرارة انخفاضها ويكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية. ومع ساعات الليل يضعف هطول المطر، فيما تنشط الرياح الجنوبية الغربية مع هبات قوية أحيانًا قد تثير الغبار في مناطق البادية.

 
 


