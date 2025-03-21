تطورات المنخفض الجوي والمناطق المتأثرة بهطول الأمطار السبت

11:48 م

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الوكيل الإخباري - تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الباردة يوم غدٍ السبت، يليها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الأحد، مع أجواء ربيعية لطيفة خلال الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





السبت: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بنحو (5-6) درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ساعات الصباح، هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من الجنوب الغربي. ومع ساعات العصر، تميل الأجواء للاستقرار التدريجي، لتصبح صافية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما يكون الطقس ليلًا باردة جدا في المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الصقيع والضباب في بعض المناطق.



الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح تتحول من جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تبقى الأجواء ليلًا باردة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب في المرتفعات.



الاثنين: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، ليصبح الطقس ربيعيًا لطيفًا في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة متغيرة الاتجاه. الأجواء ليلًا تبقى باردة في المرتفعات، ولطيفة في المناطق المنخفضة.



الثلاثاء: تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا إضافيًا لتصبح أعلى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس ربيعيًا مائلًا للدفء في أغلب المناطق، واكثر دفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. الأجواء ليلًا تكون باردة نسبيًا في المرتفعات، ولطيفة في الأغوار والمناطق المنخفضة.



تحذيرات الأرصاد الجوية:



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.



احتمال تشكل الصقيع صباح السبت في المرتفعات العالية.



الحذر من انزلاق المركبات على الطرق المبتلة صباح السبت.



يُنصح بارتداء الملابس الدافئة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة حول حالة الطقس عبر منصاتها الرسمية.