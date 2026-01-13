تطورات المنخفض الجوي وتساقط للثلوج على هذه المناطق - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يتعمق تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة، اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس؛ ويكون الطقس باردا جدأ وغائمًا وماطرًا في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات،لاسيما في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وهطول زخات غزيرة من البرد احياناً.



واعتباراً من ساعات الفجر، يتوقع هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية أحيانا تكون ممزوجة بالمطر، تتراكم بشكل محدود، لا سيما فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة)، وتسود رياح غربية نشطة السرعة يصحبها هبات قوية احياناً تصل سرعتها ما بين (90-80) كم/ساعة ما يؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية في البادية والمناطق الصحراوية، وخلال ساعات الليل تضعف شدة الهطولات مع بقاء الأجواء ماطرة بين الحين والاخر وتتحول الرياح الى شمالية غربية نشطة السرعة على فترات.