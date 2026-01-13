تطورات المنخفض الجوي وتساقط للثلوج على هذه المناطق - تحذيرات

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات،لاسيما في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وهطول زخات غزيرة من البرد احياناً.
واعتباراً من ساعات الفجر، يتوقع هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية أحيانا تكون ممزوجة بالمطر، تتراكم بشكل محدود، لا سيما فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة)، وتسود رياح غربية نشطة السرعة يصحبها هبات قوية احياناً تصل سرعتها ما بين (90-80) كم/ساعة ما يؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية في البادية والمناطق الصحراوية، وخلال ساعات الليل تضعف شدة الهطولات مع بقاء الأجواء ماطرة بين الحين والاخر وتتحول الرياح الى شمالية غربية نشطة السرعة على فترات.
وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ،لاسيما في شمال ووسط المملكة بما فيها مناطق الاغوار والبحر الميت، ومن خطر هطول البرد الغزير في بعض المناطق وتشكل العواصف الرعدية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض والضباب، خصوصاً فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر شدة سرعة الرياح في العديد من المناطق والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر العواصف الغبارية وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً في البادية و المناطق الصحراوية، داعية الى اخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على الطرقات مع بداية الهطول المطري، وعدم المجازفة بعبور تجمعات المياه ومجاري الأودية، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.
