تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الأحد - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأحد، انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والأخر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد زخات مطرية.