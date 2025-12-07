الأحد 2025-12-07 09:33 ص

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الأحد - تحذيرات

تعبيرية
الأحد، 07-12-2025 06:44 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم الأحد، انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والأخر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد زخات مطرية.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 6، وفي مرتفعات الشراة 16 - 4، وفي مناطق البادية 19 - 9، وفي مناطق السهول 16 - 8، وفي الأغوار الشمالية 24 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 24 - 15، وفي خليج العقبة 25 - 14 درجة مئوية.

 
 


