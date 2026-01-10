تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاحد

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة،، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
-
