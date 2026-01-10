السبت 2026-01-10 07:43 م

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاحد

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق
امطار
 
السبت، 10-01-2026 05:54 م

الوكيل الإخباري-  يطرأ يوم الاحد ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 3-4 ) درجات مئوية، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة،، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

 
 


