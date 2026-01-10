تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاحد

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم الاحد ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 3-4 ) درجات مئوية، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

