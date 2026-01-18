تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاحد

ومن المتوقع هطل أمطار بين الحين والآخر في الشمال تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى والشرقية، وقد تكون غزيرة أحياناً في الشمال مصحوبة بالرعد والبَرَد، فيما تشهد أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
يبقى الطقس بارداً جداً وغائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق ليلا، مع أمطار خفيفة متفرقة في الشمال والوسط وأجزاء محدودة من الجنوب، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
