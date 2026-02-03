تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء - تحذيرات

ويُتوقع أن تكون الأمطار غزيرة لفترات قصيرة، ومصحوبة بالرعد وهطول حبات البَرَد أحيانًا، ما قد يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
ومع ساعات ما بعد الظهر، يُتوقع هطول أمطار خفيفة في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، يرافقها هبّات قوية أحيانًا تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة في بعض المناطق، مثيرةً للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتحذّر دائرة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في مناطق البادية، وانعدامها أحيانًا على الطرق الصحراوية، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
