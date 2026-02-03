تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار بإذن الله تعالى خلال ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة، تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية.

اضافة اعلان



ويُتوقع أن تكون الأمطار غزيرة لفترات قصيرة، ومصحوبة بالرعد وهطول حبات البَرَد أحيانًا، ما قد يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



ومع ساعات ما بعد الظهر، يُتوقع هطول أمطار خفيفة في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، يرافقها هبّات قوية أحيانًا تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة في بعض المناطق، مثيرةً للغبار خاصة في مناطق البادية.