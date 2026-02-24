تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء

07:17 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.





وأفادت الأرصاد أنه يحتمل في ساعات الصباح في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية أن تكون الهطولات متوسطة إلى غزيرة ولفترة قصيرة، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطل الأمطار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



ووفق التقرير يكون الطقس ليل الثلاثاء باردا جدا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما يتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.





