تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس حتى الخميس - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد وغائم جزئي، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وخلال يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس بارداً في أغلب المناطق، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
أما يوم الخميس فتستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل طفيف، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام من الأرصاد حول حالة الطقس خلال شباط الجاري
-
مستجدات الكتلة الهوائية الباردة القادمة إلى المملكة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
الارصاد تكشف تطورات حالة الطقس والمنخفض الجوي
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات
-
تفاصيل المنخفض الجوي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد