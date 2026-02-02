الإثنين 2026-02-02 08:30 م

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس حتى الخميس - تحذيرات

أمطار رعدية وبرَد متوقعان في هذه المناطق الإثنين
امطار
 
الإثنين، 02-02-2026 07:15 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، وغائم جزئي الى غائم، ويتوقع مع ساعات الصباح الباكر هطول الامطار بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة ولفترة قصيرة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد أحياناً خاصة في شمال وشرق المملكة، هذا ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن تهطل أمطار خفيفة في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد وغائم جزئي، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وخلال يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس بارداً في أغلب المناطق، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.


أما يوم الخميس فتستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل طفيف، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
 


