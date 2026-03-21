السبت 2026-03-21 09:46 ص

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد

السبت، 21-03-2026 08:35 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجيا لتشمل باقي المناطق بما فيها مدينة العقبة ومنطقة البحر الميت، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا، خاصة في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وهطل البرد، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وفق إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


ويتوقع أن تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة قد يصحبها هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى (60 كم/ ساعة) في بعض المناطق، خاصة مناطق البادية الشرقية والجنوبية والشرقية مما يؤدي إلى إثارة الغبار في تلك المناطق.

وحذّرت إدارة الأرصاد في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، خاصة في مناطق البادية الشرقية والجنوبية الشرقية، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطل البرد، ومن ﻿﻿تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطلا مطريا.
 
 


شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عنيفة اليوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت تركزت على منطقتي الكفاءات وحارة حريك. وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن الطيران ا

عربي ودولي غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لدراسة أي مبادرة يمكن أن تنهي الحرب بشكل كامل

وفيات السبت 21-3-2026

الوفيات وفيات السبت 21-3-2026

العراق: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الدعم اللوجستي بمحيط مطار بغداد

عربي ودولي العراق: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الدعم اللوجستي بمحيط مطار بغداد

الولايات المتحدة تسمح مؤقتا بتسليم وبيع النفط القادم من إيران

عربي ودولي الولايات المتحدة تسمح مؤقتا بتسليم وبيع النفط القادم من إيران

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد

بريطانيا توافق على استخدام واشنطن قواعدها لضرب مواقع إيرانية تستهدف السفن

عربي ودولي بريطانيا توافق على استخدام واشنطن قواعدها لضرب مواقع إيرانية تستهدف السفن

ترامب: على دول "الناتو" المساعدة في تأمين مضيق هرمز

عربي ودولي ترامب: على دول "الناتو" المساعدة في تأمين مضيق هرمز



 






