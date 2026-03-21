تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد

الوكيل الإخباري- يطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجيا لتشمل باقي المناطق بما فيها مدينة العقبة ومنطقة البحر الميت، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا، خاصة في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وهطل البرد، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وفق إدارة الأرصاد الجوية.





ويتوقع أن تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة قد يصحبها هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى (60 كم/ ساعة) في بعض المناطق، خاصة مناطق البادية الشرقية والجنوبية والشرقية مما يؤدي إلى إثارة الغبار في تلك المناطق.



وحذّرت إدارة الأرصاد في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، خاصة في مناطق البادية الشرقية والجنوبية الشرقية، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطل البرد، ومن ﻿﻿تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطلا مطريا.





