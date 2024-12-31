تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يومي الاربعاء والخميس

ليلاً، تكون أجواء باردة جداً مع توقعات بتشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية والرياح شمالية غربية معتدلة يوم الأربعاء، تتحول إلى جنوبية شرقية يوم الخميس.
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