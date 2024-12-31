 
الثلاثاء 2024-12-31 07:14 م
 

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يومي الاربعاء والخميس

ضباب
ضباب
الثلاثاء، 31-12-2024 03:06 م
الوكيل الإخباري-   يطرأ يومي الأربعاء والخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء باردة في معظم المناطق وضبابية في الصباح، فيما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان


ليلاً، تكون أجواء باردة جداً مع توقعات بتشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية والرياح شمالية غربية معتدلة يوم الأربعاء، تتحول إلى جنوبية شرقية يوم الخميس.
 
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