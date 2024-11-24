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تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين في الاردن - تحذيرات

تجمع مياه الأمطار
امطار
الأحد، 24-11-2024 06:22 م

الوكيل الإخباري-   يطرأ إنخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة ،لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، الطقس بارد وغائم جزئيا إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن الله تعالى زخات خفيفة ومتفرقة من المطر لفترات محدودة في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة قد تثير الغبار احيانا في المناطق الصحراوية والبادية .

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ليلاً: طقس بارد جدا وغائم جزئي الى غائم احياناً، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ومع الانخفاض الواضح على درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الصقيع في مناطق البادية.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية والبادية وعلى الطرق الخارجية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة وفجر الثلاثاء في مناطق البادية.


تنبيهات ونصائح:
- ارتداء الملابس الاكثر دفئاً نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.
- تنبيه للاخوة السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة.

 
gnews

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