تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الاربعاء مائل للبرودة وغائم جزئي في اغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.