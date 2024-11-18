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تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الثلاثاء - تحذيرات

أمطار في وسط البلد
امطار
الإثنين، 18-11-2024 01:24 م

الوكيل الإخباري-   يستمر الطقس غائم جزئي الى غائم احياناً ومائل للبرودة، مع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد تكون غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وهطول حبات البرد خاصة في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار احيانا في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس غائم جزئي، وبارد نسبي في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و السهول.
- الابتعاد عن جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة التي تشهد هطول المطر .
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الشرقية.

 
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