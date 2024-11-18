تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الثلاثاء - تحذيرات

ليلاً: الطقس غائم جزئي، وبارد نسبي في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و السهول.
- الابتعاد عن جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة التي تشهد هطول المطر .
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الشرقية.
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