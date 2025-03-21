الجمعة 2025-03-21 05:26 م
 

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم السبت - تحذيرات

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
 
الجمعة، 21-03-2025 05:17 م
الوكيل الإخباري-  ترتفع درجات الحرارة قليلا السبت، مع بقاء الأجواء أغلب المناطق باردة وغائمة جزئياً بينما الأغوار والعقبة والبحر الميت لطيف الحرارة، واحتمالية ضعيفة في الصباح لأمطار خفيفة متفرقة في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من الجنوب الغربي.اضافة اعلان


أما ليلا، تكون الأجواء باردة جداً مع استمرار خطر تشكل الضباب والصقيع.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح نتيجة تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
 
 
gnews

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