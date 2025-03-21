تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم السبت - تحذيرات

أما ليلا، تكون الأجواء باردة جداً مع استمرار خطر تشكل الضباب والصقيع.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح نتيجة تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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