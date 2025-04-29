الثلاثاء 2025-04-29 09:10 م
 

تطورات المنخفض الخماسيني القادم الى المملكة- تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 09:05 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني يؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها بنحو 8–9 درجات مئوية. والأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية وفق ادارة الارصاد الجوية.

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وقالت ادارة الارصاد الجوية ان الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط ظهراً، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وقد تصل سرعة الهبات إلى 50 كم/ساعة.


في ساعات المساء والليل، تزداد كثافة الغبار ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية
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تحذيرات الأربعاء:

خطر تدني أو انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة على الطرق الخارجية.

خطر الانزلاق على الطرقات عند هطول الأمطار.

تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار.

 
gnews

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