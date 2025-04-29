تطورات المنخفض الخماسيني القادم الى المملكة- تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني يؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها بنحو 8–9 درجات مئوية. والأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية وفق ادارة الارصاد الجوية.

اضافة اعلان



وقالت ادارة الارصاد الجوية ان الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط ظهراً، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وقد تصل سرعة الهبات إلى 50 كم/ساعة.