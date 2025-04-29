تطورات المنخفض الخماسيني القادم الى المملكة- تحذيرات

وقالت ادارة الارصاد الجوية ان الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط ظهراً، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وقد تصل سرعة الهبات إلى 50 كم/ساعة.
في ساعات المساء والليل، تزداد كثافة الغبار ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية
.
تحذيرات الأربعاء:
خطر تدني أو انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة على الطرق الخارجية.
خطر الانزلاق على الطرقات عند هطول الأمطار.
تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار.
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