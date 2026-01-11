الأحد 2026-01-11 10:39 ص

تطورات المنخفض القبرصي القادم إلى المملكة والأرصاد تحذر

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت
ارشيفية
 
الأحد، 11-01-2026 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارًا.

وأوضحت الأرصاد أن الأجواء تتحول ليل الاثنين إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، إضافة إلى رياح نشطة تصل سرعة هباتها إلى ما بين 50 و60 كم/ساعة، محذّرة من خطر تشكّل السيول وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وبيّنت أن يوم الثلاثاء سيشهد تعمّق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليسود طقس بارد جدًا وغائم وماطر في أغلب المناطق، مع توقع هطولات مطرية غزيرة أحيانًا، وفرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية تكون ممزوجة بالمطر، وقد تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق قمم الشراة الجنوبية، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار في مناطق البادية.

اضافة اعلان

 

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، مع إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال لكونهم الأكثر تأثراً بالبرد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رحيل فنان سوري شهير بعد وعكة صحية شديدة

فن ومشاهير رحيل فنان سوري شهير بعد وعكة صحية شديدة

صواريخ إيرانية

عربي ودولي إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد على أي هجوم عليها

للا

فيديو الوكيل المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد ليل الاثنين

وزير البيئة رئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أيمن سليمان

أخبار محلية وزير البيئة: نسعى إلى تخفيض الكلف المستغلة في إدارة النفايات

إعلان هام صادر عن الحكومة الأردنية لجميع الأردنيين

أخبار محلية إعلان هام صادر عن الحكومة الأردنية لجميع الأردنيين

ب

أسواق ومال ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%

رواية حارس فنزويلي تكشف عن سلاح غامض في عملية اعتقال مادورو

عربي ودولي رواية حارس فنزويلي تكشف عن سلاح غامض في عملية اعتقال مادورو

"الأشغال" تطلق خطة توعوية وتنفيذية شاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية الأشغال تطلق خطة وطنية لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات



 






الأكثر مشاهدة