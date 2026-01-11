تطورات المنخفض القبرصي القادم إلى المملكة والأرصاد تحذر

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارًا.



وأوضحت الأرصاد أن الأجواء تتحول ليل الاثنين إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، إضافة إلى رياح نشطة تصل سرعة هباتها إلى ما بين 50 و60 كم/ساعة، محذّرة من خطر تشكّل السيول وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.



وبيّنت أن يوم الثلاثاء سيشهد تعمّق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليسود طقس بارد جدًا وغائم وماطر في أغلب المناطق، مع توقع هطولات مطرية غزيرة أحيانًا، وفرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية تكون ممزوجة بالمطر، وقد تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق قمم الشراة الجنوبية، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار في مناطق البادية.

