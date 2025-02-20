تطورات المنخفض القطبي واماكن تساقط الثلوج في الاردن

اما السبت تعمّق إضافي للكتلة الهوائية القطبية، حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مع أجواء باردة جدًا وماطرة شمال ووسط المملكة وأجزاء من الشرق والجنوب الغربي. وتشير التوقعات إلى احتمالية تساقط زخات خفيفة من الثلوج فوق المرتفعات العالية، خاصة في ساعات الليل. الرياح ستكون نشطة مع هبات قوية قد تتجاوز 60 كم/ساعة، مما يزيد من فرص تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.
ويوم الأحد يستمر تأثير موجة "الجلمود"، حيث تبقى الأجواء شديدة البرودة مع فرصة لزخات خفيفة من المطر في الصباح فوق المناطق الغربية، قد تكون على شكل ثلوج خفيفة فوق المرتفعات الجبلية. ومع ساعات الليل المتأخرة، تزداد احتمالية تساقط زخات ثلجية متقطعة فوق المرتفعات العالية، مع تشكل الانجماد والصقيع في عدة مناطق.
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