تطورات المنخفض القطبي واماكن تساقط الثلوج في الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي المتمركز فوق سوريا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، مع هطولات غزيرة أحيانًا في الأجزاء الغربية، يرافقها الرعد وتساقط البرد وتشكل السيول. كما تنشط الرياح القوية التي قد تتجاوز سرعتها 65 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

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