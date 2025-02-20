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تطورات المنخفض القطبي واماكن تساقط الثلوج في الاردن

ثلوج الأردن
ثلوج
الخميس، 20-02-2025 12:57 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي المتمركز فوق سوريا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، مع هطولات غزيرة أحيانًا في الأجزاء الغربية، يرافقها الرعد وتساقط البرد وتشكل السيول. كما تنشط الرياح القوية التي قد تتجاوز سرعتها 65 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

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ويوم الجمعة  يزداد تأثير الكتلة الهوائية القطبية، حيث يكون الطقس شديد البرودة وغائمًا جزئيًا إلى غائم مع تساقط زخات خفيفة من المطر في المناطق الغربية، تكون ممزوجة بالثلوج فوق المرتفعات العالية في الشمال والجنوب. الرياح تبقى نشطة وتثير الغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية.

اما السبت تعمّق إضافي للكتلة الهوائية القطبية، حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مع أجواء باردة جدًا وماطرة شمال ووسط المملكة وأجزاء من الشرق والجنوب الغربي. وتشير التوقعات إلى احتمالية تساقط زخات خفيفة من الثلوج فوق المرتفعات العالية، خاصة في ساعات الليل. الرياح ستكون نشطة مع هبات قوية قد تتجاوز 60 كم/ساعة، مما يزيد من فرص تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

ويوم  الأحد يستمر تأثير موجة "الجلمود"، حيث تبقى الأجواء شديدة البرودة مع فرصة لزخات خفيفة من المطر في الصباح فوق المناطق الغربية، قد تكون على شكل ثلوج خفيفة فوق المرتفعات الجبلية. ومع ساعات الليل المتأخرة، تزداد احتمالية تساقط زخات ثلجية متقطعة فوق المرتفعات العالية، مع تشكل الانجماد والصقيع في عدة مناطق.

 
gnews

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