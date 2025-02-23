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تطورات المنخفض القطبي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

الثلوج
تطورات المنخفض القطبي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات
الأحد، 23-02-2025 06:05 م

الوكيل الإخباري-    تستمر الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيًا، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر تكون احيانا على زخات خفيفة من الثلج لفترة قصيرة فوق المرتفعات. ويستمر خطر الانجماد والصقيع ليلًا في مناطق واسعة بما فيها احزاء من الاغوار الشمالية والوسطى من المملكة

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 تحذيرات الأرصاد الجوية:


خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
خطر حدوث الانجماد والصقيع خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة، بما يشمل مناطق الأغوار الشمالية والوسطى.
خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات والانجماد، خاصة في المرتفعات الجبلية.

 
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