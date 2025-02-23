تطورات المنخفض القطبي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تستمر الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيًا، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر تكون احيانا على زخات خفيفة من الثلج لفترة قصيرة فوق المرتفعات. ويستمر خطر الانجماد والصقيع ليلًا في مناطق واسعة بما فيها احزاء من الاغوار الشمالية والوسطى من المملكة

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تحذيرات الأرصاد الجوية: