تطورات المنخفض القطبي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
خطر حدوث الانجماد والصقيع خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة، بما يشمل مناطق الأغوار الشمالية والوسطى.
خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات والانجماد، خاصة في المرتفعات الجبلية.
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