تطورات المنخفض القطبي وحالة الطقس يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الإخباري- إنخفاض آخر على درجات الحرارة مع طقس شديد البرودة وغائم جزئي وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة تكون فوق المرتفعات الجبلية على شكل زخات خفيفة من الثلج، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة في بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية.

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ليلاً: طقس قارس البرودة وغائم جزئي وفي ساعات الليل المتأخرة تتجدد فرصة هطول زخات خفيفة متفرقة من المطر تكون أحيانا على شكل زخات ثلجية خفيفة خاصة فوق المرتفعات، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.