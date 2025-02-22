تطورات المنخفض القطبي وحالة الطقس يوم الاحد - تحذيرات

ليلاً: طقس قارس البرودة وغائم جزئي وفي ساعات الليل المتأخرة تتجدد فرصة هطول زخات خفيفة متفرقة من المطر تكون أحيانا على شكل زخات ثلجية خفيفة خاصة فوق المرتفعات، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر حدوث الانجماد وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة في العديد من المناطق بما فيها مناطق الاغوار الشمالية والوسطى.
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