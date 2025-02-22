 
السبت 2025-02-22 08:22 م
 

تطورات المنخفض القطبي وحالة الطقس يوم الاحد - تحذيرات

ثلوج الأردن
ثلوج
السبت، 22-02-2025 05:39 م

الوكيل الإخباري-    إنخفاض آخر على درجات الحرارة مع طقس شديد البرودة وغائم جزئي وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة تكون فوق المرتفعات الجبلية على شكل زخات خفيفة من الثلج، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة في بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية.

اضافة اعلان


ليلاً: طقس قارس البرودة وغائم جزئي وفي ساعات الليل المتأخرة تتجدد فرصة هطول زخات خفيفة متفرقة من المطر تكون أحيانا على شكل زخات ثلجية خفيفة خاصة فوق المرتفعات، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر حدوث الانجماد وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة في العديد من المناطق بما فيها مناطق الاغوار الشمالية والوسطى.

 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية هيئة تنظيم الطاقة: رفع جاهزية قطاع الطاقة خلال المنخفض الجوي

بورصة عمان

أخبار محلية بورصة عمان تعدل أوقات جلسات التداول للأيام الثلاثة المقبلة

كريم تستضيف معالي المهندس سامي سميرات لمناقشة التطورات الهندسية والتكنولوجية للشركة

أخبار الشركات كريم تستضيف معالي المهندس سامي سميرات

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: ملتزمون بمواصلة العمل لاستعادة كل الأسرى

عجلون

أخبار محلية بلدية عجلون ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يهاجمون تجمعات البدو شرقي القدس المحتلة

الباص السريع

أخبار محلية تأخير ساعات عمل الباص السريع وباص عمان

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدة قصرة بنابلس



 




الأكثر مشاهدة