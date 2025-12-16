تطورات المنخفض وحالة الطقس بالاردن خلال الأيام المقبلة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة حالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة في معظم المناطق، إضافة إلى فرص لهطول زخات متفرقة من المطر، قد تكون غزيرة أحيانًا في الجنوب.

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس الثلاثاء سيكون باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر حتى ساعات العصر، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية نتيجة تشكل الضباب. وخلال ساعات الليل المتأخرة، يتوقع تكاثر الغيوم وبدء هطول الأمطار في الأجزاء الغربية من المملكة.



أما يوم الأربعاء، فيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وضبابية وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع زخات مطر متفرقة، تكون غزيرة أحيانًا في المناطق الجنوبية، بما فيها مدينة العقبة، ما يرفع من احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. كما لا يُستبعد تساقط زخات من المطر الممزوج بالثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن تميل الأجواء إلى الاستقرار مساءً.



وبحسب التوقعات، تشهد يوم الخميس الأجواء حالة من الاستقرار النسبي، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.