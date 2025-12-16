تطورات المنخفض وحالة الطقس بالاردن خلال الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس الثلاثاء سيكون باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر حتى ساعات العصر، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية نتيجة تشكل الضباب. وخلال ساعات الليل المتأخرة، يتوقع تكاثر الغيوم وبدء هطول الأمطار في الأجزاء الغربية من المملكة.
أما يوم الأربعاء، فيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وضبابية وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع زخات مطر متفرقة، تكون غزيرة أحيانًا في المناطق الجنوبية، بما فيها مدينة العقبة، ما يرفع من احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. كما لا يُستبعد تساقط زخات من المطر الممزوج بالثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن تميل الأجواء إلى الاستقرار مساءً.
وبحسب التوقعات، تشهد يوم الخميس الأجواء حالة من الاستقرار النسبي، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
فيما يكون الجمعة باردًا نسبيًا في معظم المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ونشاط للرياح أحيانًا في شرق المملكة، بينما تبقى الأجواء باردة ليلًا.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح، والانتباه من الانزلاق على الطرقات المبتلة، إضافة إلى احتمال تشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء- تحذيرات
-
فرصة لتساقط الثلوج في الاردن
-
المنخفض القبرصي يقترب من الاردن..امطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين
-
الأرصاد تحذّر المواطنين من طقس الاثنين
-
منخفض جوي قادم الى المملكة .. أمطار غزيرة وسيول متوقعة بهذا الموعد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض المرتقب خلال الأسبوع المقبل