تطورات المنخفض وحالة الطقس بالعيد

ويزداد تأثر المملكة يوم السبت بالأجواء الباردة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع هطول الأمطار في أغلب المناطق، قد تكون غزيرة على فترات خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة.
وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أو الضباب، إضافة إلى خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
