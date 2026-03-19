تطورات المنخفض وحالة الطقس بالعيد

الوكيل الإخباري- يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة يوم الجمعة، حيث يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وقد تمتد بشكل محدود إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة. وخلال ساعات الليل، يبقى الطقس بارداً مع فرصة لهطول زخات خفيفة خاصة في شمال المملكة.

ويزداد تأثر المملكة يوم السبت بالأجواء الباردة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع هطول الأمطار في أغلب المناطق، قد تكون غزيرة على فترات خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة.